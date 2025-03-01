Названа причина срыва переговоров между Трампом и Зеленским

Semafor: Зеленский не хотел обсуждать сделку по добыче полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский отвлекал американского лидера Дональда Трампа от запланированного на этот день обсуждения сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых, что вылилось в срыв переговоров. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на заявление неназванного сотрудника Белого дома.

Чиновник рассказал журналистам, что Зеленский «говорил о гарантиях безопасности, опережая то, ради чего сегодня все и затевалось, а именно экономическую сделку». Он также добавил, что во время переговоров в украинском президенте ощущалась враждебность, о чем также говорил язык его тела.

Украинский лидер пытается добиться гарантий того, что его страна сможет получить поддержку от членов НАТО в рамках соглашения, однако словесная перепалка, произошедшая в Овальном кабинете, теперь угрожает остаткам поддержки Зеленского со стороны республиканцев, пишут журналисты.

«Он [Зеленский] должен либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо должен изменить свое поведение», — заявил журналистам сенатор Линдси Грэм, представитель штата Северная Каролина.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет.