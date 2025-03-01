Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 1 марта 2025Мир

Названа причина срыва переговоров между Трампом и Зеленским

Semafor: Зеленский не хотел обсуждать сделку по добыче полезных ископаемых
Мария Черкасова

Фото: Ben Curtis / AP

Президент Украины Владимир Зеленский отвлекал американского лидера Дональда Трампа от запланированного на этот день обсуждения сделки между США и Украиной по добыче полезных ископаемых, что вылилось в срыв переговоров. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на заявление неназванного сотрудника Белого дома.

Чиновник рассказал журналистам, что Зеленский «говорил о гарантиях безопасности, опережая то, ради чего сегодня все и затевалось, а именно экономическую сделку». Он также добавил, что во время переговоров в украинском президенте ощущалась враждебность, о чем также говорил язык его тела.

Украинский лидер пытается добиться гарантий того, что его страна сможет получить поддержку от членов НАТО в рамках соглашения, однако словесная перепалка, произошедшая в Овальном кабинете, теперь угрожает остаткам поддержки Зеленского со стороны республиканцев, пишут журналисты.

«Он [Зеленский] должен либо уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо должен изменить свое поведение», — заявил журналистам сенатор Линдси Грэм, представитель штата Северная Каролина.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Общение политиков обернулось перепалкой. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, и украинский лидер досрочно покинул Овальный кабинет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Как не вмазали этому подонку?! Чудеса выдержки!» Вся Россия обсуждает провал Зеленского в США. Что говорят о нем и Трампе?

      Названо главное преимущество России перед другими странами

      Экс-депутат Рады объяснил поведение Зеленского в Белом доме

      В Московском музее современного искусства открылась выставка фотографа «Ленты.ру»

      Глава разведки США обвинила Зеленского в попытке развязать ядерную войну

      Названа причина срыва переговоров между Трампом и Зеленским

      Владельцу аэропорта Домодедово закрыли выезд из России

      Роскомнадзор заявил о недоступности YouTube в России

      В Белом доме испугались возможных требований России на переговорах

      Стало известно о последствиях перепалки Зеленского и Трампа для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше