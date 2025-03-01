Приговоренный к пожизненному заключению маньяк-душитель признался в новых расправах

Осужденный пожизненно маньяк Владимир Миргород признался еще в 13 убийствах

Серийный маньяк-душитель Владимир Миргород, приговоренный к пожизненному заключению, признался еще в 13 расправах, совершенных более 20 лет назад. Об этом главное управление ФСИН по Москве.

Уточняется, что оперативники собрали доказательства о расправах маньяка над 12 женщинами и одним мужчиной на территории Москвы и Московской области с 2000 по 2004 годы. Осужденный дал признательные показания по инкриминируемым преступлениям.

Ранее сообщалось, что Миргород задолжал государству почти миллион рублей. Он не оплатил задолженность по исполнительным документам на сумму около 850 тысяч и более 59 тысяч исполнительного сбора.

Миргород орудовал в Москве и области в начале 2000-х годов. Он знакомился на улице с девушками, угощал их шампанским, насиловал и расправлялся с ними. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному сроку за 16 жертв, среди которых оказался подросток, ставший свидетелем преступления.