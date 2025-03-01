Северокорейцы передали Путину боевой привет

Северокорейская делегация передала Путину боевой привет от Ким Чен Ына

Глава северокорейской делегации, секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ён встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает РИА Новости.

«Ли Хи Ён с уважением передал товарищу Путину боевой привет от товарища Ким Чен Ына», — говорится в публикации.

Ранее в КНДР провели испытательный запуск стратегических крылатых ракет. После учений Ким Чен Ын обратился к военным с призывом быть готовыми к использованию ядерного оружия.