Три страны не позвали на саммит по Украине в Лондоне

SkyNews: Страны Балтии не позвали на саммит по Украине в Лондоне

Страны Балтии очень недовольны тем, что Великобритания не пригласила их лидеров принять участие в саммите по Украине в предстоящее воскресенье, 2 марта. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Источник заявил, что Москва «с интересом заметит, что Латвия, Литва и Эстония были исключены» из встречи. «Россия и наша общественность однозначно оценят это как то, что мы продались США, а также Великобритании и Франции», — рассказал источник на условиях анонимности.

Лидеры более чем десятка европейских стран должны будут прибыть на саммит в Великобритании, чтобы обсудить российско-украинский конфликт и ситуацию в Европе. На саммите также должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского лидера. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.