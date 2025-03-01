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14:22, 1 марта 2025Россия

Украина вновь попыталась атаковать станцию «Турецкого потока»

Минобороны: Украина ночью пыталась атаковать станцию «Турецкого потока»
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В ночь на 28 февраля Украина попыталась атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.

Там заявили, что по станции в населенном пункте Гай-Кодзор выпустили три беспилотника самолетного типа. Все они были сбиты российскими подразделениями ПВО на безопасном расстоянии от станции, которая подает газ в штатном режиме.

Станцию уже пытались атаковать 11 января. Тогда Украина выпустила по объекту девять беспилотников с целью, как утверждает Минобороны, прервать поставки газа в Европу. Из-за падения обломков одного из БПЛА тогда незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции.

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