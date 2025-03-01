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22:31, 1 марта 2025Мир

В Болгарии Зеленского назвали директором крупнейшего кладбища

Петков: Зеленский — исполнительный директор крупнейшего кладбища
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский представляет из себя исполнительного директора крупнейшего кладбища. Так политика назвал лидер политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» (АБВ) Румен Петков, его слова приводит пресс-служба партии.

«Украина была превращена в столицу смерти, а ее президент Зеленский — в исполнительного директора крупнейшего кладбища», — сказал Петков.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев оценил вклад Владимира Зеленского в уничтожение украинской государственности. Он подчеркнул, что нынешняя власть Украины зависит исключительно от поддержки Запада.

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