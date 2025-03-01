Президент Украины Владимир Зеленский представляет из себя исполнительного директора крупнейшего кладбища. Так политика назвал лидер политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» (АБВ) Румен Петков, его слова приводит пресс-служба партии.
«Украина была превращена в столицу смерти, а ее президент Зеленский — в исполнительного директора крупнейшего кладбища», — сказал Петков.
Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев оценил вклад Владимира Зеленского в уничтожение украинской государственности. Он подчеркнул, что нынешняя власть Украины зависит исключительно от поддержки Запада.