Петков: Зеленский — исполнительный директор крупнейшего кладбища

Президент Украины Владимир Зеленский представляет из себя исполнительного директора крупнейшего кладбища. Так политика назвал лидер политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» (АБВ) Румен Петков, его слова приводит пресс-служба партии.

«Украина была превращена в столицу смерти, а ее президент Зеленский — в исполнительного директора крупнейшего кладбища», — сказал Петков.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев оценил вклад Владимира Зеленского в уничтожение украинской государственности. Он подчеркнул, что нынешняя власть Украины зависит исключительно от поддержки Запада.