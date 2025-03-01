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12:18, 1 марта 2025Культура

В Московском музее современного искусства открылась выставка фотографа «Ленты.ру»

В ММОМА открылась выставка Юлии Воробьевой
Андрей Шеньшаков

Фото: Юлия Воробьева / mmoma.ru

Фотограф «Ленты.ру» Юлия Воробьева создала цикл произведений искусства из мусора и отходов, посвященный теме избыточного потребления. Выставка ее уникальных работ открылась в Московском музее современного искусства.

Юлия воссоздает классические натюрморты, используя для этого выброшенные людьми продукты и упаковку. Как сообщается в описании выставки на сайте музея, такой нестандартный подход наталкивает на размышления об ограниченности природных ресурсов и последствиях бездумного расходования.

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«У меня был целый ужин из помойки» Как фотограф «Ленты.ру» собрала гниющие продукты и превратила их в искусство
«У меня был целый ужин из помойки»Как фотограф «Ленты.ру» собрала гниющие продукты и превратила их в искусство
27 февраля 2025

Выставка «Изобилие» состоит из восьми произведений, которые созданы в разных аудиовизуальных форматах: художественных фотографий, инсталляций и даже видеоработ. Материалы для экспонатов Воробьева находит повсюду: от опавших яблок в саду до продуктов с помоек жилых дворов и супермаркетов. Натюрморты художницы работают по принципу эстетического парадокса: привлекающее изобилие соседствует с отходами и продуктами, потерявшими свою первоначальную ценность.

Ранее стало известно, что легендарное произведение современного искусства из приклеенного скотчем к стене банана было продано на аукционе за шесть миллионов долларов. Новый владелец инсталляции съел его сразу после приобретения.

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