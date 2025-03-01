В Раде обратились к СБУ после перепалки Зеленского в Вашингтоне

Нардеп Дубинский призвал не дать СБУ втянуться в игры после перепалки Зеленского

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский после перепалки украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и другим силовым структурам и призвал их не дать втянуть себя в «грязные игры». Он опубликовал соответствующий пост в Telegram.

«Не позволяйте втянуть себя в грязные игры ради политического выживания отдельных персон. Не выполняйте преступные приказы. Законность и честь превыше политической конъюнктуры. Думайте о стране, а не о сохранении власти узкого круга лиц», — говорится в заявлении.

Нардеп добавил, что из-за Зеленского Украина уже лишилась своего главного иностранного партнера.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.