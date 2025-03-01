В России 83 ветерана СВО прошли обучение по программе «Время героев»

По программе «Время героев» за год прошли обучение для госслужбы 83 ветерана СВО

В прошлом году 83 ветерана СВО прошли обучение для госслужбы по программе «Время героев». Об этом сообщается на сайте программы.

Отмечается, что для участия в программе отбирали ветеранов СВО, которые отличились при выполнении боевых заданий, имели управленческий опыт и потенциал. Среди них 21 человек был награжден Золотой звездой Героя России. Всего на слушателей первого потока программы приходится 281 государственная награда.

В течение года из 83 слушателей 27 получили новые назначения в государственных и муниципальных органах власти.

Ранее руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты России Дарья Кислицына назвала основы эффективности программы «Время героев». По ее словам, в фокусе внимания — вопросы реабилитации и социализации ветеранов.