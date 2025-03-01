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01:44, 1 марта 2025Интернет и СМИ

В сети появилось шуточное видео драки Зеленского с Трампом

В сети появилось шуточное видео драки Зеленского с Трампом после их перепалки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В сети появилось шуточное видео драки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их перепалки в Белом доме. Ролик распространяется в соцсети X.

Первые кадры дипфейка взяты из официальной трансляции Администрации американского лидера, на которой политики сидят и обсуждают вопросы перемирия на Украине. Внезапно Зеленский вскакивает и хватает Трампа за руки, к потасовке также подключается вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Кроме того, в ролике высмеивается характерная прическа Трампа. В ходе «драки» выясняется, что на самом деле президент США носит парик, который Зеленский сумел стянуть с его головы.

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