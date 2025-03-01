В США объяснили мотив Зеленского устроить «театральное представление» в Овальном кабинете

Конгрессвумен Спартц: Зеленский устроил спектакль с Трампом ради рейтинга

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом устроил спектакль ради повышения рейтинга. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила конгрессвумен Виктория Спартц.

«Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине», — написала она, подчеркнув, что идет «не театральное представление, а настоящая война».

Ранее Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради украинцев.