В США объяснили мотив Зеленского устроить «театральное представление» в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский во время беседы со своим американским коллегой Дональдом Трампом устроил спектакль ради повышения рейтинга. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила конгрессвумен Виктория Спартц.
«Зеленский оказывает серьезную медвежью услугу украинскому народу, оскорбляя американского президента и американский народ, — лишь для того, чтобы успокоить европейцев и увеличить свой низкий рейтинг на Украине», — написала она, подчеркнув, что идет «не театральное представление, а настоящая война».
Ранее Зеленский после перепалки с Трампом поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради украинцев.