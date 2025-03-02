Бойцы «Севера» захватили в качестве трофея БМП Bradley ВСУ под Старой Сорочиной

Бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России захватили под Старой Сорочиной в Курской области боеспособную американскую БМП Bradley, которая принадлежала армии Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные захватили трофей в ходе боев. В результате его с передовой эвакуировала ремонтная рота 22 мотострелкового полка. БМП передали в соответствующие части ВС РФ для изучения. Момент с захватом и эвакуацией попал на видео.

Ранее Росгвардия показала на видео уничтожение гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.