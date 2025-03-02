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18:06, 2 марта 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о необходимости посредника между Зеленским и Трампом

Гончаренко: Украине нужен посредник в переговорах Киева и Вашингтона
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Киеву необходим посредник для переговоров с Вашингтоном. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Нам нужны посредники, чтобы наладить контакт с Вашингтоном. Например, премьер-министр [Великобритании Кир] Стармер, у кого хорошие отношения с [Дональдом] Трампом», — заявил нардеп.

Он добавил, что Украина не может потерять такого союзника, как США, и выразил недовольство, что Украина потеряла возможность общаться с Вашингтоном напрямую и принимать участие в переговорах США и России.

«Мы должны были идти к миру, но нас ведут к капитуляции. И вот в этом я вижу катастрофу», — заключил нардеп.

Ранее Гончаренко прокомментировал поведение президента страны Владимира Зеленского на переговорах с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Гончаренко упрекнул Зеленского в том, что миллионы украинцев сражаются не для того, чтобы он «вот так» вел переговоры с основным союзником.

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