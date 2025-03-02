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15:28, 2 марта 2025Бывший СССР

МИД Украины опротестовал ротацию МАГАТЭ через территорию России

МИД Украины выразил недовольство ротацией МАГАТЭ через территорию России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины опротестовало ротацию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через территорию России. Слова ведомства передает «Страна.ua».

«Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — указано в заявлении.

Как отмечает издание, раньше ротации миссии проходили через линию фронта.

В конце февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о хрупкой ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС. По его словам, ЗАЭС больше недели полагается на единственную линию электроснабжения, находящуюся за пределами станции, после того как была потеряна единственная резервная линия.

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