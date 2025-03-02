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12:43, 2 марта 2025Интернет и СМИ

Популярное американское шоу сделало пародию на скандал Зеленского и Трампа

Шоу Saturday Night Live сделало пародию на скандал Трампа и Вэнса с Зеленским
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: deadline.com

Популярное вечернее музыкально-юмористическое шоу, выходящее на американском канале NBC, сделало пародию на скандал президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает Deadline.

В эпизодической роли снялся актер и комик Майк Майерс, сыгравший миллиардера, главу Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска, размахивающего бензопилой.

Скетч начинается с того, что Зеленский сидит в Овальном кабинете с Трампом (Джеймс Остин Джонсон), его вице-президентом Джеем Ди Вэнсом (Боуэн Янг) и госсекретарем Марко Рубио (Марсело Эрнандес). События в пародии развиваются лишь немного более абсурдно, чем настоящая шумиха в Овальном кабинете. Трамп и Вэнс постоянно указывают украинскому президенту на недостаточную почтительность. Кроме того, американский лидер упрекает коллегу за то, что тот не надел костюм. «Это неуважительно. Кто приходит в Белый дом в футболке и джинсах, как мусорщик?» — говорит он. В этот момент в кабинет влетает Илон Маск с бензопилой и неофициальной одежде.

Ранее в США подсчитали, сколько раз Зеленский благодарил американцев и лидеров Соединенных Штатов. Телеканал CNN проанализировал публичные выступления политика и его публикации в соцсетях и выяснил, что тот выражал признательность Вашингтону как минимум 33 раза.

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