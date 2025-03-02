Россиянам назвали основания для отказа в выдаче загранпаспорта

МВД: Причиной для отказа в выдаче загранпаспорта может стать ошибка в заявлении

Причиной для отказа в выдаче загранпаспорта может стать ошибка в заявлении или проблемы с внутренним паспортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления паспортной и регистрационной работы главного управления по вопросам миграции МВД России полковника полиции Екатерину Сизову.

К примеру, речь идет об истекшем сроке годности паспорта или отсутствии фотографии нужного формата в заявлении. Основанием в невыдаче заграничного документа также могут являться отсутствие военного билета, недостоверная информация или несоблюдение формы заполнения заявки.

Причиной отказа Сизова назвала и следующие факторы: ограничение на выезд из страны, призыв на военную службу, подозрения или обвинения в преступлении, уклонение от исполнения обязательств, наложенных судом, признание банкротом, служба в ФСБ или увольнение оттуда.

Ранее россиянам назвали условие для оформления двух загранпаспортов. Такое возможно в случае, если один из них старого образца.