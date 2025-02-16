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08:32, 16 февраля 2025Силовые структуры

Россиянам назвали условие для оформления двух загранпаспортов

МВД допустило оформление двух загранпаспортов при наличии одного по новой форме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Граждане России официально могут иметь не более двух загранпаспортов одновременно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы главного управления по вопросам миграции МВД.

Утточняется, что россияне могут иметь два загранпаспорта, если один из них нового образца. В документах по новой форме отпечатки указательных пальцев и цифровая фотография хранятся в чипе, вшитом в одну из страниц. При этом сканирование пальцев рук при оформлении биометрического паспорта разрешено 12 лет.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появится упрощенная биометрия для защиты аккаунтов. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

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