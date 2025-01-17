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09:03, 17 января 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия для защиты аккаунтов

Аппарат вице-премьера Григоренко: На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия для защиты аккаунтов. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты учетной записи на портале, которое будет предусматривать упрощенную биометрию.

В аппарате правительства уточнили, что для регистрации упрощенной биометрии россиянам не потребуется предоставлять загранпаспорт или посещать банк. Там пояснили, что достаточно будет сделать фото в приложении «Госуслуги биометрия» и подключить опцию в качестве второго фактора защиты в личном кабинете.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через «Госуслуги».

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