Аппарат вице-премьера Григоренко: На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия

На «Госуслугах» появится упрощенная биометрия для защиты аккаунтов. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что правительство РФ в ближайший месяц предложит новое решение для дополнительной защиты учетной записи на портале, которое будет предусматривать упрощенную биометрию.

В аппарате правительства уточнили, что для регистрации упрощенной биометрии россиянам не потребуется предоставлять загранпаспорт или посещать банк. Там пояснили, что достаточно будет сделать фото в приложении «Госуслуги биометрия» и подключить опцию в качестве второго фактора защиты в личном кабинете.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через «Госуслуги».