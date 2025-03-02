Россиянам озвучили способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

Виноградов: Справки о доходах и выписки из банка подтвердят пенсионный стаж

Пенсионный стаж указывается в трудовой книжке, но если она потеряна, есть другой способ его подтвердить. Его озвучил в разговоре с агентством «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Чтобы подтвердить потерянный стаж, можно приложить в качестве доказательств такие документы, как трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации, банковские выписки. Они хранятся в государственных архивах, на предприятиях по месту работы. Как правило, компании долго хранят данные сотрудников, по запросу их могут предоставить. Если по уважительной причине документы были утрачены, истец может привлечь свидетелей — своих бывших коллег.

«Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций, свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период», — уточнил юрист.

В этом случае гражданин сможет подтвердить только половину требуемого для назначения пенсии стажа, заключил Виноградов.

Ранее некоторых россиян предупредили о риске лишиться пенсии из-за неофициальной занятости. По словам экономиста Игоря Балынина, выход на пенсию может быть отложен на пять лет позже, и гражданин за эти пять лет потеряет почти 800 тысяч рублей.