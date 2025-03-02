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12:21, 2 марта 2025Россия

Российская авиация нанесла удары по объектам газопереработки для ВСУ

Минобороны доложило об ударах российской авиации по объектам газопереработки ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские авиация, ракетные войска и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли серию ударов по объектам газопереработки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом доложили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов на Украине.

Кроме того, были разбиты цеха производства украинских беспилотников и места их хранения.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились и по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах.

Ранее, 1 марта, стало известно, что российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В Минобороны заявили, что были уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Уточнялось, что удар Вооруженных сил России пришелся по полигону Новомосковский.

ЖЗЛ
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