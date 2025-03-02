Преподавателя российского училища культуры заподозрили в домогательствах студенток

В Забайкалье СК начал проверку после жалоб на домогательства преподавателя

В Забайкальском крае Следственный комитет (СК) России начал проверку после жалоб студенток училища культуры на домогательства со стороны 36-летнего преподавателя. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, мужчина работал в училище пять лет, за которые успел жениться на одной из студенток и развестись с ней, после чего строил отношения еще с несколькими девушками из училища.

В начале 2025 года на имя директора учебного заведения пришла анонимная жалоба — в ней группа девушек рассказала о поведении преподавателя. По словам одной из студенток, он регулярно оказывал ей знаки внимания, в том числе через прикосновения, а также написал в мессенджере, что поставит хорошую оценку за выпускную квалификационную работу, «но не за просто так».

Другие студентки также сообщили, что сталкивались с приставаниями, в особенности в ночном клубе, куда ходил преподаватель. Там мужчина, по словам девушек, зажимал их в темных углах, трогал за интимные места и обещал хорошие оценки за разрешение продолжить.

Те, кто отказывал преподавателю, потом сталкивались с проблемами в учебе, рассказала одна из студенток. Преподавателя уволили.