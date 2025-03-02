Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:10, 2 марта 2025Силовые структуры

Преподавателя российского училища культуры заподозрили в домогательствах студенток

В Забайкалье СК начал проверку после жалоб на домогательства преподавателя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Забайкальском крае Следственный комитет (СК) России начал проверку после жалоб студенток училища культуры на домогательства со стороны 36-летнего преподавателя. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, мужчина работал в училище пять лет, за которые успел жениться на одной из студенток и развестись с ней, после чего строил отношения еще с несколькими девушками из училища.

В начале 2025 года на имя директора учебного заведения пришла анонимная жалоба — в ней группа девушек рассказала о поведении преподавателя. По словам одной из студенток, он регулярно оказывал ей знаки внимания, в том числе через прикосновения, а также написал в мессенджере, что поставит хорошую оценку за выпускную квалификационную работу, «но не за просто так».

Другие студентки также сообщили, что сталкивались с приставаниями, в особенности в ночном клубе, куда ходил преподаватель. Там мужчина, по словам девушек, зажимал их в темных углах, трогал за интимные места и обещал хорошие оценки за разрешение продолжить.

Те, кто отказывал преподавателю, потом сталкивались с проблемами в учебе, рассказала одна из студенток. Преподавателя уволили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

      Стало известно о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»

      Вице-президента США призвали ехать кататься на лыжах в Россию

      Планы Трампа по Газе назвали нелепой фантазией

      Песков назвал условие нормализации отношений России и США

      Преподавателя российского училища культуры заподозрили в домогательствах студенток

      Журова оценила идею Зеленского принести на встречу с Трампом чемпионский пояс Усика

      Около Дагестана заметили беспилотники и объявили режим опасности

      Песков рассказал об отсутствии попыток Макрона пообщаться с Путиным

      В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше