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15:28, 2 марта 2025Мир

Стало известно о выводе войск США из Европы

WP: Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч военных США
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент США Дональд Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности». Об этом газете The Washington Post (WP) стало известно от источников.

«Углубляющийся раскол администрации Трампа с европейскими союзниками и предложения сократить численность американских войск усилили беспокойство Европы относительно того, насколько континент может по-прежнему полагаться на 80-летнюю сделку с Соединенными Штатами, которая поддерживала его безопасность со времен Второй мировой войны», — говорится в публикации.

Отмечается, что европейские лидеры хотят иметь гарантии того, что если какое-то сокращение американского контингента действительно произойдет, то это не станет результатом переговоров Вашингтона и Москвы.

В феврале телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Европе больше нельзя считать Соединенные Штаты Америки надежным союзником.

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