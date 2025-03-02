Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу

Sky News: Стармер намеренно обнял Зеленского, показав Трампу, на чьей он стороне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одним жестом послал сигнал американскому лидеру Дональду Трампу после скандала, случившегося в Белом Доме из-за визита украинского лидера. Об этом рассказал политический обозреватель телеканала Sky News Сэм Коутс.

Накануне Зеленский прибыл в резиденцию Стармера в Лондоне. По словам Коутса, британский политик намеренно вышел навстречу президенту Украины, чтобы обнять его на глазах у журналистов и «всего мира».

По задумке, особое внимание на этот сигнал должны обратить в Вашингтоне, утверждает журналист. «Он приобнимал его некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно стороны, которую он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США», — сказал Коутс.

Ранее Зеленский заявил, что кредит, который Великобритания выдала Киеву на усиление обороноспособности республики, планируется погасить за счет замороженных активов РФ. Сумма займа составляет 3,2 миллиарда долларов.