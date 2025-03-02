Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:00, 2 марта 2025Интернет и СМИ

Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу

Sky News: Стармер намеренно обнял Зеленского, показав Трампу, на чьей он стороне
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одним жестом послал сигнал американскому лидеру Дональду Трампу после скандала, случившегося в Белом Доме из-за визита украинского лидера. Об этом рассказал политический обозреватель телеканала Sky News Сэм Коутс.

Накануне Зеленский прибыл в резиденцию Стармера в Лондоне. По словам Коутса, британский политик намеренно вышел навстречу президенту Украины, чтобы обнять его на глазах у журналистов и «всего мира».

По задумке, особое внимание на этот сигнал должны обратить в Вашингтоне, утверждает журналист. «Он приобнимал его некоторое время, чтобы убедиться, что ни у кого не возникнет сомнений относительно стороны, которую он, Кир Стармер, выбрал в этом конфликте, независимо от взглядов президента и вице-президента США», — сказал Коутс.

Ранее Зеленский заявил, что кредит, который Великобритания выдала Киеву на усиление обороноспособности республики, планируется погасить за счет замороженных активов РФ. Сумма займа составляет 3,2 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США объяснили слова Трампа о Путине после перепалки с Зеленским

      В Британии захотели призвать Европу увеличить расходы на оборону

      На Западе раскрыли план Зеленского в Белом доме

      Гунба объявил о своей победе на выборах в Абхазии

      Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу

      В США спустя почти 250 лет появился государственный язык

      Бастрыкин назвал число атакованных Украиной регионов России

      В США сообщили о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

      ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ

      Второй тур выборов в Абхазии завершился победой Гунбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше