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19:40, 2 марта 2025Россия

В Дагестане ответили на слухи об ухудшении состояния главы региона

В администрации главы Дагестана опровергли слухи об ухудшении состояния Меликова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

В Дагестане опровергли слухи об ухудшении состояния главы региона Сергея Меликова. В Telegram-канале администрации говорится, что соответствующая информация является не чем иным, как вбросом, дезинформацией и провокацией.

Отмечается, что у Меликова достаточно врагов, которые видят в нем большую консолидирующую силу. Читателям канала сообщили, что с 3 марта глава республики находится в командировке в Москве, где его ожидает ряд встреч с членами федерального правительства, в том числе по вопросам энерго- и газоснабжения.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Меликову якобы стало плохо и его спецбортом МЧС доставили в российскую столицу. На это в администрации ответили, что управленец в своих поездках никогда не пользуется спецбортами МЧС. Вчера после заседания Совбеза он вылетел регулярным рейсом российской авиакомпании.

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