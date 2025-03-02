В России описали способ уничтожения ВС США связанного с «Аль-Каидой» военного

Военкор Коц заявил, что американцы ударили по противнику ракетой-мясорубкой

В России описали способ уничтожения Вооруженными силами (ВС) США высокопоставленного военного, связанного с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что американцы ударили по противнику «ракетой-мясорубкой».

Он напомнил, что американский дрон наносит удар по видному боевику Джафару-аль-Турки приблизительно в северном Идлибе.

Коц подчеркнул, что по автомобилю ударили управляемой ракетой «воздух-земля» Hellfire в варианте R9X Ninja. «Ее особенность — отсутствие взрывчатого вещества в боевой части. Вместо этого на "голове" ракеты установлена тяжелая болванка со встроенными остро заточенными лезвиями, которые выпрыгивают из корпуса на на финальном этапе полета», — поделился военкор.

Коц подчеркнул, что на голову приземляется, фактически, летающая мясорубка.

Ранее ВС США распространили видеокадры, на которых, предположительно, с беспилотника кадрах видно, как движущийся по дорожному полотну автомобиль поражают ударом, после чего в салоне машины начинается пожар.