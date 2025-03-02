Экс-разведчик Риттер: Зеленского постараются как можно быстрее убрать со сцены

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского постараются как можно быстрее убрать со сцены. Об этом он сообщил в беседе с RT.

По мнению Риттера, Зеленский пошел на конфликт с лидером США Дональдом Трампом после того, как европейские партнеры создали видимость, что Евросоюз сможет помогать Киеву без Вашингтона.

«Дональд Трамп все это развеял. Сперва пригласил и отправил восвояси Макрона, затем то же самое проделал со [премьером Британии Кимом] Стармером. И последние события были спланированы заранее», — сказал разведчик.

Экс-разведчик добавил, что для Украины произошла катастрофа. Он назвал случившееся худшим итогом для страны.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности украинского политика. Церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.