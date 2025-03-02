Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 2 марта 2025Мир

В США спустя почти 250 лет появился государственный язык

Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Таким образом, в Соединенных Штатах спустя 249 лет с момента провозглашения независимости появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.

Данный указ позволяет правительственным учреждениям и организациям, которые получают федеральное финансирование, выбирать, продолжать ли предоставлять услуги на других языках, кроме английского.

Ранее сообщалось, что указ Трампа отменяет федеральный мандат, выданный экс-лидером США Биллом Клинтоном, согласно которому получающие федеральное финансирование организации обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США объяснили слова Трампа о Путине после перепалки с Зеленским

      В Британии захотели призвать Европу увеличить расходы на оборону

      На Западе раскрыли план Зеленского в Белом доме

      Гунба объявил о своей победе на выборах в Абхазии

      Стармер одним жестом послал сигнал обидевшему Зеленского Трампу

      В США спустя почти 250 лет появился государственный язык

      Бастрыкин назвал число атакованных Украиной регионов России

      В США сообщили о риске «афганского синдрома» для Трампа из-за Украины

      ВСУ отправили подкрепление под Купянск для замедления ВС РФ

      Второй тур выборов в Абхазии завершился победой Гунбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше