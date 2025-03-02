В США спустя почти 250 лет появился государственный язык

Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Таким образом, в Соединенных Штатах спустя 249 лет с момента провозглашения независимости появился государственный язык, утвержденный на федеральном уровне. Уточняется, что такое решение принято в целях продвижения единства и общей американской культуры среди граждан.

Данный указ позволяет правительственным учреждениям и организациям, которые получают федеральное финансирование, выбирать, продолжать ли предоставлять услуги на других языках, кроме английского.

Ранее сообщалось, что указ Трампа отменяет федеральный мандат, выданный экс-лидером США Биллом Клинтоном, согласно которому получающие федеральное финансирование организации обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.