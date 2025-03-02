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14:34, 2 марта 2025Россия

В России выставили на продажу за 35 миллионов часы Брежнева

«В1.ру»: В Волгограде продадут невыкупленные из ломбарда часы генсека Брежнева
Иван Потапов
Иван Потапов
Леонид Брежнев

Леонид Брежнев. Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

В Волгограде за 35 миллионов рублей продают золотые часы «Ракета» генсека ЦК СССР Леонида Брежнева, подаренные ему на 73-летие. Об этом сообщает издание «В1.ру».

«Часы изготовлены нa Петродворцовом часовом заводе. Для информации: данные часы были заложены в Mосгоpломбард Гaлиной Леoнидoвной Бpeжнeвой (дoчкой Лeонида Ильича) в 1983 году и не выкуплены», — заявил продавец часов из Камышина.

Он отметил, что антикварным экспертом часы оценены в 2,5-5,5 миллиона долларов.

Согласно изданию, в ноябре 2024-го эти же часы продавались за 55 миллионов рублей.

В феврале издание «МК» сообщило, что в Москве пенсионерка украла картину стоимостью 2,5 миллиона рублей у частного коллекционера под предлогом реализации.

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