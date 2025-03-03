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19:14, 3 марта 2025Экономика

Американская промышленность растеряла оптимизм

Bloomberg: Производственная активность в США близка к стагнации, а цены растут
Кирилл Луцюк

Фото: Loren Elliott / Reuters

В США производственная активность приблизилась к стагнации, в то время как цены на сырье растут. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, рост затрат на сырье стал проблемой для производителей, которые также столкнулись с сокращением заказов. Их тревожит то, что из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа они окажутся в еще более затруднительном положении из-за падения продаж.

Оказалось, что оптимизм, который охватил руководство заводов после победы Трампа, постепенно идет на спад, поскольку угрозы тарифов и геополитические риски усиливают неопределенность. В то же время десять отраслей промышленности сообщили о росте в феврале, а пять сократились. В последнем случае речь идет, в частности, о мебельной и текстильной отраслях.

«Рост цен ускорился из-за тарифов, что привело к задержкам в размещении новых заказов и остановкам поставок», — заявил председатель Комитета по обследованию производственного бизнеса ISM Тимоти Фиоре.

Ранее сообщалось, что из-за пошлин Трампа к падению уровня международной торговли приготовились в отрасли морских грузоперевозок.

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