Морские грузоперевозчики испугались пошлин Трампа

Reuters: Пошлины Трампа ударят по морским грузоперевозкам

Из-за того, что президент США Дональд Трамп нагнетает торговую и геополитическую напряженность, отрасль морских грузоперевозок готовится к падению международной торговли. Об этом сообщило издание Reuters.

По его данным, компаниям, работающим в этом отрасли, предстоит бороться с последствиями усиления протекционизма, который чреват не только сокращением мировой торговли, но и ослаблением переговорных позиций владельцев крупных контейнеровозов, которые прежде могли рассчитывать на большую прибыль.

Издание напомнило, что Трамп уже предложил ввести сборы в размере миллиона долларов за заход в порт для судов китайского производства. Такой отказ крупнейшего в мире импортера от политики свободной торговли наносит удар по глобальным цепочкам поставок, которые и так страдают из-за роста издержек, вызванных суровыми погодными условиями, а кроме того, вынуждены не направлять суда в Суэцкий канал, чтобы избежать нападений со стороны боевиков-хуситов.

В настоящее время в сегменте контейнерных перевозок резко вырос импорт. Отчасти это произошло из-за ранних закупок, сделанных, чтобы избежать пошлин. Но когда новые импортные тарифы вступят в силу, страны, против которых они направлены, примут ответные меры. А расплачиваться за это будет рядовой покупатель.

Ранее сообщалось, что из-за пошлин США на канадский и мексиканский импорт в Америке могут серьезно подорожать некоторые автомобили. Кроме того, ряд моделей рискует и вовсе пропасть из продажи.