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16:59, 3 марта 2025Экономика

Жителей США предупредили об исчезновении некоторых автомобилей

Bloomberg: Из-за пошлин Трампа автомобили могут подорожать на 12 тысяч долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Пошлины США на канадский и мексиканский импорт могут привести к подорожанию ряда автомобилей на 12 тысяч долларов, а некоторые и вовсе рискуют пропасть из продажи. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, исследование, проведенное Anderson Economic Group, показало, что выпуск внедорожника подорожает как минимум на четыре тысячи долларов. Стоимость производства электромобилей вырастет в три раза. Как следствие, почти мгновенно упадут продажи ряда моделей.

Кроме того, 25-процентные пошлины грозят усугубить кризис доступности автомобилей. Даже до введения пошлин цены на них приближались к среднему значению в 50 тысяч долларов, что на 20 процентов больше, чем пять лет назад. Это значит, что под вопросом оказываются предвыборные обещания президента США Дональда Трампа остановить инфляцию.

Есть версия, что в итоге продажи автомобилей в США могут упасть на полмиллиона штук.

Ранее появился прогноз, согласно которому торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, может потрясти глобальную цепочку поставок автомобилей сильнее, чем пандемия коронавируса.

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