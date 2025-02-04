Мировой автопром испугался цепочки банкротств

Торговая война, развязываемая президентом США Дональдом Трампом, может потрясти глобальную цепочку поставок автомобилей еще сильнее, чем пандемия коронавируса. Об этом сообщило издание Financial Times.
В настоящее время они проявляют осторожность и не спешат вносить существенные и дорогостоящие стратегические изменения в свою работу, но хотят понять, каким будет долгосрочное направление торговой и энергетической политики США.
Наихудший сценарий, нарисованный экспертами, предполагает, что пошлины (как американские, так и ответные), скорее всего, приведут к серии банкротств среди слабых поставщиков автозапчастей. Они напомнили, что глобальная цепочка поставок автомобильной продукции настолько сложна и взаимосвязана, что компонент, произведенный в Мексике, может попасть на американское предприятие, прежде чем вернуться в Мексику для окончательной сборки, а затем быть проданным в Америке.
Более того, сбои в цепочке поставок могут оказаться серьезнее, чем во время пандемии, если тарифная война продолжится, а автопроизводители не сумеют финансово поддержать поставщиков, так чтобы они смогли удержаться на плаву.
Ранее появился прогноз, согласно которому политика Трампа обернется для жителей США шоковой терапией. Они столкнутся с повышением цен на потребительские товары.