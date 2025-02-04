Мировой автопром испугался цепочки банкротств

FT: Автогиганты испугались, что Трамп обанкротит поставщиков запчастей

Торговая война, развязываемая президентом США Дональдом Трампом, может потрясти глобальную цепочку поставок автомобилей еще сильнее, чем пандемия коронавируса. Об этом сообщило издание Financial Times.

В настоящее время они проявляют осторожность и не спешат вносить существенные и дорогостоящие стратегические изменения в свою работу, но хотят понять, каким будет долгосрочное направление торговой и энергетической политики США.

Наихудший сценарий, нарисованный экспертами, предполагает, что пошлины (как американские, так и ответные), скорее всего, приведут к серии банкротств среди слабых поставщиков автозапчастей. Они напомнили, что глобальная цепочка поставок автомобильной продукции настолько сложна и взаимосвязана, что компонент, произведенный в Мексике, может попасть на американское предприятие, прежде чем вернуться в Мексику для окончательной сборки, а затем быть проданным в Америке.

Более того, сбои в цепочке поставок могут оказаться серьезнее, чем во время пандемии, если тарифная война продолжится, а автопроизводители не сумеют финансово поддержать поставщиков, так чтобы они смогли удержаться на плаву.

Ранее появился прогноз, согласно которому политика Трампа обернется для жителей США шоковой терапией. Они столкнутся с повышением цен на потребительские товары.