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09:37, 3 марта 2025Россия

Хинштейн заявил о необходимости вернуть в курское приграничье свыше 150 тысяч человек

Хинштейн: Нужно обеспечить возвращение в приграничье всех выехавших жителей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти должны обеспечить возвращение в приграничье Курской области свыше 150 тысяч жителей, которые выехали за его пределы после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, его цитирует ТАСС.

«Ключевая задача — обеспечить возвращение в районы приграничья не меньше того количества жителей, которое было у нас на начало августа прошлого года, — это более 152 тысяч человек», — сказал Хинштейн во время обсуждения с министром экономического развития Максимом Решетниковым программы восстановления и социально-экономического развития приграничья.

Для возвращения людей, по мнению врио губернатора, нужно восстановить разрушенную инфраструктуру, в числе которой дороги, энергетика, объекты социальной сферы, а также создать условия для жизни людей, которые захотели вернуться в свои дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что разрушенные в результате боевых действий населенные пункты в Курской области обязательно восстановят. Глава государства пообещал, что армия России выбьет противника с территории России, после чего можно будет оценивать ущерб и приступать к восстановительным работам.

ЖЗЛ
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