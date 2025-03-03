Из желудка больной собаки вытащили 24 носка и несколько кусков ткани

В США спасли семимесячную собаку, съевшую 24 носка

В городе Корона, США, ветеринары вытащили из желудка больной собаки по кличке Луна около 30 предметов одежды и аксессуаров. Об этом пишет People.

Хозяева семимесячного бернского зенненхунда насторожились, после того как увидели, что его тошнит. Они прощупали живот собаки и заметили, что он был твердый и выпуклый. Испугавшись, они повезли Луну в ветеринарный центр.

В больнице собаке сделали рентген и обнаружили в ее желудке 24 носка, резинку для волос, ортопедическую стельку для обуви и несколько кусков ткани. Луна съела все эти предметы, пока ее не видела хозяева. Ветеринары провели операцию по извлечению всех этих инородных тел из желудка собаки и спасли ее.

«Несмотря ни на что, Луна выкарабкалась и теперь снова виляет хвостом!» — заявили врачи. Собака уже вернулась домой, но с ветеринарным воротником, который не позволит ей разлизать швы на животе.

Ветеринары похвали владельцев Луны за быструю реакцию и посоветовали и другим хозяевам животных также внимательно следить за их состоянием.

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