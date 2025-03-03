Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

Кардиолог Маршинцева: Препараты от гипертонии нужно принимать всю жизнь

Люди с гипертонической болезнью часто перестают принимать назначенные врачом препараты, как только нормализуется давление и улучшается самочувствие, однако так делать нельзя рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Эту и другие главные ошибки гипертоников она назвала в беседе с «Москвой 24».

Кардиолог указала на то, что гипертония не лечится курсами — препараты подбираются на всю жизнь. «Если давление хорошее, значит, врач все сделал правильно. Но такие препараты нужно принимать ежедневно, а некоторые пациенты самовольно их отменяют», — отметила Маршинцева и добавила, что в этом случае проблемы с давлением вскоре возвращаются.

Кроме того, ошибкой она назвала прием препаратов по совету друзей и знакомых и слишком частое измерение давления. Если проверять давление каждые 15 минут, это только вызовет тревогу, приводящую к повышению давления, объяснила врач. По ее словам, во время подбора терапии давление нужно измерять три раза в день, но если человек плохо себя чувствует, можно проверить показатели дополнительно.

Также Маршинцева призвала гипертоников не отказываться от физической активности. Она объяснила, что, если человек ежедневно ходит всего около часа, давление начинает снижаться в состоянии покоя.

Ранее микрохирург Руслан Масгутов рассказал, что артериальное давление надо всегда измерять на обеих руках, чтобы получить точный результат. По его словам, небольшая разница в показаниях при измерении на разных руках может быть нормой.