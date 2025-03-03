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21:03, 3 марта 2025Забота о себе

Кардиолог назвала главную ошибку гипертоников

Кардиолог Маршинцева: Препараты от гипертонии нужно принимать всю жизнь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Люди с гипертонической болезнью часто перестают принимать назначенные врачом препараты, как только нормализуется давление и улучшается самочувствие, однако так делать нельзя рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Эту и другие главные ошибки гипертоников она назвала в беседе с «Москвой 24».

Кардиолог указала на то, что гипертония не лечится курсами — препараты подбираются на всю жизнь. «Если давление хорошее, значит, врач все сделал правильно. Но такие препараты нужно принимать ежедневно, а некоторые пациенты самовольно их отменяют», — отметила Маршинцева и добавила, что в этом случае проблемы с давлением вскоре возвращаются.

Кроме того, ошибкой она назвала прием препаратов по совету друзей и знакомых и слишком частое измерение давления. Если проверять давление каждые 15 минут, это только вызовет тревогу, приводящую к повышению давления, объяснила врач. По ее словам, во время подбора терапии давление нужно измерять три раза в день, но если человек плохо себя чувствует, можно проверить показатели дополнительно.

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Также Маршинцева призвала гипертоников не отказываться от физической активности. Она объяснила, что, если человек ежедневно ходит всего около часа, давление начинает снижаться в состоянии покоя.

Ранее микрохирург Руслан Масгутов рассказал, что артериальное давление надо всегда измерять на обеих руках, чтобы получить точный результат. По его словам, небольшая разница в показаниях при измерении на разных руках может быть нормой.

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