Лукашенко назвал одну страну ЕС партнером с близкими ценностями

Лукашенко: Болгария для Белоруссии является важным европейским партнером

Болгария для Белоруссии является важным европейским партнером с близкими ценностями и менталитетом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравительном письме к болгарскому народу.

«В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом», — заявил белорусский лидер. Лукашенко добавил, что в Минске готовы к мирному диалогу с Софией (столица Болгарии) на основе уважения и равноправия.

Так Лукашенко поздравил народ Болгарии с национальным праздником — Днем Освобождения. По его словам, праздник олицетворяет героизм и мужество многих поколений болгар, а также их стремление к самоопределению и построению собственной государственности.

Болгария стала членом Европейского союза (ЕС) 1 января 2007 года.

До этого Лукашенко высказался о роли Украины в решении украинских вопросов. По его словам, Киев не участвует в переговорах России и США, потому что там обсуждаются лишь двусторонние проблемы. Лукашенко заверил, что украинские проблемы не будут решаться без Украины.