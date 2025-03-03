Лукашенко пообещал помочь в урегулировании конфликта на Украине

Лукашенко заявил, что с удовольствием помог бы в урегулировании на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании российско-украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что прежде всего необходимо добиться прекращения огня. «Если я как-то могу помочь, я сделаю это с большим удовольствием», — отметил он.

Лукашенко добавил, что вопрос завершения конфликта стал первоочередным благодаря администрации его американского коллеги Дональда Трампа.

Ранее белорусский лидер заявил, что никто не собирается решать украинские вопросы без Киева. Он пояснил, что Украина не участвует в переговорах России и США, потому что там обсуждаются двусторонние проблемы.