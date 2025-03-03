Минобороны показало удар авиации ВС России по позициям ВСУ в Запорожской области

Минобороны показало авиационный удар ВС России по позициям ВСУ в Гуляйполе

Российские военные поразили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Кадры авиационного удара показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Экипажи самолетов Су-34 нанесли авиационный удар по пунктам дислокации и сосредоточения подразделений ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области», — рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что для атаки на позиции украинских военных были использованы авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).