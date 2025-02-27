Российские войска ударили по зданиям СБУ в Запорожье

Лебедев: Российские военные ликвидировали около 10 сотрудников СБУ в Запорожье

Российские военные ликвидировали около 10 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время удара по комплексу зданий спецслужбы в городе Запорожье. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

Он отметил, что здание управления СБУ по Запорожской области было атаковано еще в конце января. По словам подпольщика, в кабинет на четвертом этаже влетел беспилотник, из-за чего начался пожар.

«После удара приехало несколько машин скорой помощи, а сотрудники МЧС пытались найти выживших сотрудников СБУ», — рассказал он. По словам собеседника агентства, в результате удара также получили ранения 4 человека.