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14:48, 3 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали главную угрозу для ВСУ

В ГУР МО Украины назвали красноармейское направление главной угрозой для ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Красноармейское направление фронта в Донецкой народной республике (ДНР) является главной угрозой для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина.

«Главная угроза сосредоточена в Донецкой области, в частности в районе Покровска (украинское название города Красноармейск — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

Скибицкий подчеркнул, что российские войска могут расширить наступление на данном участке сразу в трех направлениях. По его словам, угроза наступления имеется в Днепропетровской области, Краматорске или Славянске.

Ранее глава Донецкой ДНР Денис Пушилин рассказал о возможности ВС России взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово. По его словам, к этому привело взятия Новоандреевки.

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