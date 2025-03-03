Газета Daily Express показала карту ущерба от удара ракетами «Тополь» по Лондону

Британская газета Daily Express показала карту ущерба от ядерного удара российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь» по Лондону. Возможные последствия демонстрируются в материале западного издания.

Газета опубликовала карту, моделирующую ущерб от подобного удара по Лондону. Уточнялось, что ее разработал профессор Алекс Валлерстайн из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси.

Отмечается, что центр столицы Великобритании исчезнет в случае удара ядерной ракетой. В районах, находящихся дальше от места самого удара, будут разрушены жилые здания, говорится в материале. Жители же получат серьезные увечья, уточнила газета.

В третьей по удаленности от центра удара зоне, по данным Daily Express, люди получат ожоги третьей степени и травмы, которые могут привести к инвалидности. Последняя же зона поражения получит наименьший ущерб. Уточняется, что речь идет о разбитых окнах в жилых домах.

Ранее президент России Владимир Путин оценил необходимость ядерного оружия после появления ракет «Орешник». Он заявил, что этот вид вооружения отменяет необходимость ядерного оружия.