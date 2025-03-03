На Западе показали возможные последствия ядерного удара по Лондону

Британская газета Daily Express показала карту ущерба от ядерного удара российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь» по Лондону. Возможные последствия демонстрируются в материале западного издания.
Газета опубликовала карту, моделирующую ущерб от подобного удара по Лондону. Уточнялось, что ее разработал профессор Алекс Валлерстайн из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси.
Отмечается, что центр столицы Великобритании исчезнет в случае удара ядерной ракетой. В районах, находящихся дальше от места самого удара, будут разрушены жилые здания, говорится в материале. Жители же получат серьезные увечья, уточнила газета.
В третьей по удаленности от центра удара зоне, по данным Daily Express, люди получат ожоги третьей степени и травмы, которые могут привести к инвалидности. Последняя же зона поражения получит наименьший ущерб. Уточняется, что речь идет о разбитых окнах в жилых домах.
Ранее президент России Владимир Путин оценил необходимость ядерного оружия после появления ракет «Орешник». Он заявил, что этот вид вооружения отменяет необходимость ядерного оружия.