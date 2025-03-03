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16:02, 3 марта 2025Экономика

На Землю обрушится магнитная буря

Физик Богачев: Землю может накрыть магнитная буря 5 марта
Мария Черкасова
СюжетМагнитные бури:

Фото: Shutterstock / Fotodom

В ночь со вторника на среду, с 4 на 5 марта, Землю может накрыть магнитная буря среднего уровня G2. Об этом агентству «Москва» рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По расчетам ученого, бурю можно ждать с вероятностью 60 процентов, она продлится до середины 5 марта. Благодаря тому, что событие произойдет вечером, в небе можно будет увидеть полярное сияние.

Ранее магнитная буря обрушилась на Землю 27 февраля. Степень возмущенности магнитосферы Земли достигала среднего уровня G2. Тогда руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что явление не вызовет заметных последствий для людей и техники.

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