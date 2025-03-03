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19:11, 3 марта 2025Экономика

Остров за миллиард рублей решили продать под Москвой

В Подмосковье выставили на продажу целый остров за миллиард рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Скриншот: Яндекс.Карты

В Подмосковье выставили на продажу целый остров за миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Filatoff Inc.

Речь идет об участке площадью 66,8 гектара, который со всех сторон окружен водой. Он расположен в 40 километрах от Москвы в Раменском районе — между поселками Софьино и Тимонино.

Столь высокая цена обусловлена инвестиционными перспективами объекта. Владелец предлагает построить там элитный коттеджный поселок на 50 домов, маяк и собственный яхт-клуб. По оценкам собственника земли, чистая прибыль от проекта превысит 12,5 миллиарда рублей.

Ранее на Багамах решили продать остров из фильмов «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль». Приобрести объект под названием Литтл-Пайп-Кей можно было за 100 миллионов долларов. На его территории располагаются несколько построек: главный дом и четыре гостевых коттеджа. Общая площадь жилых зданий составляет более двух тысяч квадратных метров, внутри них 11 ванных и 12 спален.

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