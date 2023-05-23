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20:48, 23 мая 2023Среда обитания

На Багамах продадут остров из «Пиратов Карибского моря»

Остров из «Пиратов Карибского моря» выставили на продажу за 100 миллионов долларов

Фото: Unsplash

Остров на Багамах из фильмов «Пираты Карибского моря» и «Казино Рояль» выставили на продажу. Приобрести объект под названием Литтл-Пайп-Кей можно за 100 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Остров также доступен для аренды. Его можно снять за 75-95 тысяч долларов за ночь в зависимости от времени года.

Попасть на остров можно из Флориды с помощью самолета. На его территории располагаются несколько построек: главный дом и четыре гостевых коттеджа. Общая площадь жилых зданий составляет более двух тысяч квадратных метров, внутри них 11 ванных и 12 спален.

На Литтл-Пайп-Кей имеются собственная вертолетная площадка, большой бассейн и спа-зона. На территории также располагаются два лодочных причала.

Ранее в мае в Нью-Йорке выставили на продажу особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada». Жилье находится в Верхнем Ист-Сайде, внутри него 20 комнат, 10 ванных и несколько кухонь, а также библиотека. Во дворе обустроены баскетбольная площадка и патио, а на крыше — терраса.

Александра Качан
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