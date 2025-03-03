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20:10, 3 марта 2025Силовые структуры

Полицейские задержали курьера лишивших квартиры российскую пенсионерку аферистов

В Подмосковье задержали курьера аферистов, лишивших пенсионерку квартиры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье задержали курьера аферистов, лишивших пенсионерку квартиры. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда и попросил паспортные данные для перерасчета трудового стажа. Женщина сообщила и разговор на этом закончился. Позже она выяснила, что предоставила информацию для входа в личный кабинет на портале госуслуг, поэтому сменила пароль.

Через два дня с ней связался якобы сотрудник органов госбезопасности. Он сообщил, что от ее имени осуществили перевод денег на территорию Украины, в связи с чем на нее возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать неприятностей, пенсионерке рекомендовали снять со счета 540 тысяч рублей и передать курьеру для сохранности. Он выполнила требования.

Затем злоумышленники убедили женщину в том, что ее квартиру пытаются продать и предложить сделать это раньше, а деньги также передать посыльному. Она отдала приехавшему мужчине около четырех миллионов рублей. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили личность этого курьера и задержали его. Им оказался 17-летний житель Новосибирска, который нашел предложение о работе в одном из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые ему указывали и переводить их на определенные счета.

Ранее сообщалось, что россиянин решил обменять валюту и лишился полумиллиона рублей.

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