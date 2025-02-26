Россиянин решил обменять валюту и лишился полумиллиона рублей

В Москве задержан юноша, обманувший решившего обменять 500 тысяч рублей мужчину

В Москве задержан 18-летний юноша за кражу 500 тысяч рублей у 50-летнего мужчины, решившего обменять деньги по выгодному курсу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При задержании юноша рассказал, что нашел подработку в интернете. Она заключалась в том, чтобы встретить человека, желающего обменять деньги. Встретиться с ним и под предлогом покупки валюты зайти в кассу, перевести средства в криптовалюту и зачислить на счет куратору. За это ему обещали вознаграждение в размере 15 процентов от похищенной суммы. Подозреваемый отметил, что обещанных денег он не получил. Вместо этого сразу после перевода куратор удалил их переписку и перестал выходить на связь.

По данным правоохранителей, пострадавший нашел предложение обмена валюты по выгодному курсу в одном из мессенджеров. Он связался с автором объявления и договорился с ним о сделке. Приехав в указанное место, он встретился с фигурантом и передал ему необходимые документы и 500 тысяч рублей. Затем молодой человек зашел в помещение кассы обменного пункта, а потом отлучился под предлогом совершения телефонного звонка. После этого он скрылся.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 45-летняя сотрудница электроснабжающей организации решила заработать на криптобирже, а в результате отдала аферистам 2,8 миллиона рублей.