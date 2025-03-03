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19:31, 3 марта 2025Наука и техника

Раскрыты последствия аномального потепления Байкала

ТАСС: Незамерзание льда на озере Байкал отрицательно скажется на нерпах
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexey Kharitonov / Shutterstock / Fotodom

Теплые зимы и позднее образование льда на Байкале могут негативно сказаться на популяции байкальской нерпы. Об этом сообщил директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин, передает ТАСС.

По его словам, отсутствие стабильного льда осложняет процесс выкармливания детенышей. Самка формирует логово среди торосов и снежного покрова, где защищает и кормит потомство. Если льда недостаточно или он появляется слишком поздно, этот естественный механизм нарушается.

Ранний сход льда также создает угрозу для животных. Линька нерп проходит именно на льду, и если он исчезает раньше времени, млекопитающие не успевают обновить шерсть в нормальных условиях, что может привести к болезням.

По данным СО РАН, изменение сроков ледообразования влияет не только на нерп, но и на всю экосистему Байкала. Специалисты подчеркивают необходимость комплексных исследований, чтобы оценить долгосрочные последствия для озера и его обитателей.

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