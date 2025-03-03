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09:11, 3 марта 2025Из жизни

Родные отец и дочь тайно поженились и заинтересовали полицию

В США женщину обвинили в браке с родным отцом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В штате Индиана, США, 44-летнюю женщину взяли под стражу за могомужество и брак с родным отцом. Об этом пишет WEHT.

59-летний Брэдли Макколлом и Кимберли Темпель тайно поженились в июле 2024 года. Власти обвинили мужчину и женщину в том, что они сообщили о себе ложные сведения в заявлении на брак. Во-первых, они утверждали, что являются троюродными братом и сестрой. Однако проведенный позже тест на отцовство показал, что вероятность прямой связи между Макколлом и Темпель составляет 99,99 процента.

Во-вторых, на момент бракосочетания Темпель все еще была замужем. Она развелась с бывшим мужем только через пять дней после церемонии. Кроме того, Макколлом заявлял, что не обвинялся в сексуальных преступлениях. Однако, как выяснилось позже, в 2008 году он попал под суд по делу о детской порнографии. К тому же Макколлом указал в заявлении неверный домашний адрес. В связи со всем этим, отношениями отца и дочери заинтересовалась полиция.

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Сестра Макколлома объяснила полицейским, что у него не было родительских прав по отношению к Темпель, поскольку в ее детстве он сел в тюрьму. По ее словам, и мужчина, и женщина знали о своем родстве и общались по почте. Сестра уверена, что Темпель и Макколлом вступили в брак, чтобы та могла получать его пособие, пока он находится за решеткой. Размер выплаты составляет 350 долларов (30,7 тысячи рублей).

При этом источник Eyewitness News опроверг информацию о родстве Темпель и Макколома. Он отметил, что результаты теста на отцовство полиции предоставила сестра мужчины, поэтому они могут быть ошибочны. Эти данные еще проверяются.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта женщина выросла в культе, практикующем близкородственные браки, и сбежала из него ради свободы. В 17 лет она узнала, что ей предстоит выйти замуж за двоюродного брата, и выступила против этого.

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