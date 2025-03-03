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09:33, 3 марта 2025Экономика

Россияне рассказали о приемлемой ипотечной ставке

ТСТН: Подавляющее число россиян готовы оформлять ипотеку при ставке 10 %
Мария Черкасова
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Большинство (73 процента) россиян готовы оформлять ипотеку при ставке 10 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ТСТН.

Еще 16 процентов респондентов ожидают, когда ставка опустится с текущих 25 до 17 процентов. Практически 80 процентов респондентов исследования отметили, что не планируют брать ипотеку в этом году.

Похожие взгляды у россиян и на покупку дома в ипотеку: 70 процентов участников исследования готовы оформить кредит для строительства или приобретения дома при ставке 10 процентов, еще 16 процентов готовы сделать это под 17 процентов годовых.

Основной прирост нового предложения на рынке недвижимости последние несколько лет обеспечивается за счет сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), объяснил генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров. Эта сфера претерпела важные изменения — например, были введены эскроу-счета, что позволило покупателям чувствовать себя более защищенными и усилило спрос. В Чеченской Республике, Дагестане, Ингушетии, Алтае доля ипотеки на создание объектов ИЖС существенно превышает 50 процентов. В Московской области она составляет порядка трети от общего числа выданных ипотечных кредитов. В настоящее время спрос на ИЖС отчасти сдерживается высокими ипотечными ставками, однако после снижения ключевой ставки мы однозначно увидим дополнительный прирост спроса, уверен эксперт.

Ранее россиян призвали взвешенно подходить к решению взять жилье в ипотеку при нынешнем уровне ставок. Руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы «Банки.ру» Инна Солдатенкова отметила, что оформлять ипотеку по рыночным ставкам может быть целесообразно, если в кредит необходима небольшая сумма либо если планируется быстро закрыть ипотеку. Еще один вариант, при котором можно рискнуть, — если попался выгодный объект для покупки, а заем можно в дальнейшем рефинансировать.

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