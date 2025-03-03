Российский школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти миллион рублей

В Омске школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти 900 тыс. руб.

В Омске 15-летний подросток оформил на отца несколько кредитов почти на миллион рублей по звонку мошенников. Об этом сообщило управление МВД по Омской области.

Уточняется, что школьнику позвонил человек, представившийся учителем. Злоумышленник спросил, участвовал ли юноша в олимпиаде. После отрицательного ответа его попросили назвать код из СМС. Затем в разговор вступил «сотрудник правоохранительных органов». Он убедил подростка, что его родственники якобы находятся под угрозой уголовного преследования, а в доме в ближайшее время пройдут обыски.

Испугавшись, школьник взял телефон отца под предлогом игры. По указанию мошенников он оформил несколько займов и перевел все средства аферистам. Ущерб составил 888 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Кемеровской области 16-летний школьник отдал сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей.