Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:39, 3 марта 2025Силовые структуры

Российский школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти миллион рублей

В Омске школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти 900 тыс. руб.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В Омске 15-летний подросток оформил на отца несколько кредитов почти на миллион рублей по звонку мошенников. Об этом сообщило управление МВД по Омской области.

Уточняется, что школьнику позвонил человек, представившийся учителем. Злоумышленник спросил, участвовал ли юноша в олимпиаде. После отрицательного ответа его попросили назвать код из СМС. Затем в разговор вступил «сотрудник правоохранительных органов». Он убедил подростка, что его родственники якобы находятся под угрозой уголовного преследования, а в доме в ближайшее время пройдут обыски.

Испугавшись, школьник взял телефон отца под предлогом игры. По указанию мошенников он оформил несколько займов и перевел все средства аферистам. Ущерб составил 888 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Кемеровской области 16-летний школьник отдал сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о планах смягчения санкций против России

      В Европе раскрыли цель «рискованного трюка» Зеленского в Белом доме

      В российском городе кипяток перекрыл выход жильцам затопленного дома

      В Москве экстренно госпитализировали писательницу Гербер

      Российский школьник оформил кредиты на отца и отдал мошенникам почти миллион рублей

      Мигрант-водитель избил волонтерку СВО из-за замечания

      Олимпийский чемпион усомнился в достижении Овечкиным рекорда Гретцки в нынешнем сезоне

      В России рассказали об усталости Трампа от Зеленского

      В российском регионе после атаки беспилотников загорелся НПЗ

      Звезда «Аноры» поднялась на сцену «Оскара» в платье российского бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше